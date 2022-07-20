恒大據報仍未與境外債持有人達成協議　有供應商停向銀行還款

《華爾街日報》報道，恒大（3333）仍未與境外債券持有人達成協議，雙方對公布內容仍有爭議。恒大去年12月出現美元債券違約，並聲於6個月公布重組計劃。

報道又引述消息指出，恒大的前景及改革計劃能否公開交待仍有重大爭議。然而恒大仍有意於本月公布一些細節。但債權人方面，則一直在要求公司暫不要公布，以待某些條款達成一致，例如重組後公司將負債多少。

報道又引述消息指出，對恒大資產負債規模的盡層調查工作仍在進行，顧問需要更多時間來完成評估。消息指出恒大或願意就重組進展作出公布，包括與債權人討論，及重組計劃一些原則﹑離岸債權人的合法權益會被尊重等。

另一方面，有部份恒大的供應商指出，已停止償還銀行貸款，以抗議恒大拖欠款項，加入爛尾樓業主斷供行列。2名恒大供應商向《路透》證實，湖北恒大供應商與小微企業於7月15日寫了一封網上告知書，聲稱由於恒大拖欠款項，導致自身負債累累，不得不停止還款。

告知書對象為湖北各級政府及貸款銀行，供應商指出託管賬戶中的60億元人民幣資金遭恒大挪用，導致項目停滯，供應商無法取得貸款。其中一名在江西的供應商指出，她正待江西較大型企業帶頭停止還貸。報道指出恒大拒絕作評論。