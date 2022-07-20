泰加﹕收到流動性供應商電郵　稱正保管12億元逾6個月並願意退回

泰加保險（6161）今日（20日），收到流動性提供商Four Dimensions（「 4D」）的代表發出的電郵，當中指稱（其中包括）：4D注意到Nerico Brothers Limited（「 NBL」）及該子公司均正在進行清盤程序。

同時約1.54億美元（相當於約12億元）款項，已由4D保管六個月以上而並無進行任何交易。

4D曾多次（包括於今年1月27日、2月8日、2月22日及3月15日）通知NBL及德勤•關黃陳方會計師行的黎嘉恩和甘仲恒（自接管起獲保險業監管局委任為該子公司之共同及各別管理人，並為NBL之清盤人）就提款提供所需的文件，惟管理人自2月起未有回覆4D或與其通訊。

電郵內亦指出，4D可以並且願意退還款項，惟有關各方未有跟進4D提出的合理要求，導致延遲提取款項。

公司注意到，電郵發送人名稱及4D名稱與NBL於覆核申請過程中所指的聯絡人及流動性提供商相符，為該子公司進行現金管理及該子公司現金資產12億元據稱存放之處。公司現正就電郵所載之指控尋求法律意見，以決定採取適當的行動及評估對本公司的影響（如有）。本公司將於電郵、款項及╱或4D所致事件有任何重大進展時作出進一步公告。