本港通脹率稍升至1.8%　政府：高電費補貼影響消散所致

政府統計處今日（21日）公布6月份的消費物價指數。按年上升1.8%，較5月份的相應升幅1.2%為高，主要是由於政府在5月提供較高電費補貼的影響在6月已大部分消散所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，6月份基本通脹率升幅為1.8%，較5月份1.7%略高。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至6月止的三個月的平均每月升幅為0.1%，與截至2022年5月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2022年6月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.1%）、衣履（上升5.5%）、基本食品（上升4.8%）、外出用膳及外賣（上升3.5%）、交通（上升2.1%）、耐用物品（上升1.9%）、煙酒（上升1.6%）和雜項服務（上升1.2%）。

另一方面，綜合消費物價指數在2022年6月份錄得按年跌幅的類別為住屋（下跌0.5%）和雜項物品（下跌0.1%）。

政府發言人表示，6月基本消費物價通脹率進一步微升至1.8%。能源相關項目價格的按年升幅加快，衣履及食品價格的升幅仍然顯著。其他主要組成項目承受的價格壓力則大致受控。