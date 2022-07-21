大新料下半年私人貸款維持增長　存款全年增幅達雙位數

大新銀行（2356）總經理及零售銀行處副主管鄧子健預計，下半年私人貸款可保持正面增長；又預料短期內銀行存款利率仍錄得輕微升幅。

鄧子健表示，存款利息自4月攀升，會於未來幾日再有輕微升幅，於推廣期後未必能再提供更優惠的實際年利率。税貸會於今年10月中至月尾推出，隨着息口變動，其利率將一路上升。此外，今年4至6月失業率下跌約0.5個百分點至4.7%，增加借貸需求，亦有更多人購買電動車第三者保險。

他指，上半年該行私人貸款表現增長與市場相約，2月及3月壞帳仍處於健康水平，5月私人貸款表現對比3月有雙位數升幅，而網上申請按年增長至逾兩成升幅。他預計下半年私人貸款會按去年計劃表現，保持正面增長，並補充存款增長取決於貸款增長，今年亦錄得個位數字持續上升。

在4月放寬社交距離後，申請破產個案一擁而上。鄧子健預料今年破產宗數會按年下降，經濟亦比上年佳。礙於政府部門因新冠疫情暫時關閉，才導致4月份申請破產個案有短暫性增長。

此外該行今日（21日）公佈推出優化私人貸款服務，為客戶「度到盡」。由即日起至今年9月30日推廣期內，可享年利率低至1.38%，單憑身分證最快15分鐘即時批核，合資格客戶可享高達5,000元現金回贈。鄧子健形容，回贈猶如「第三輪消費券」。