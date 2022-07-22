天貓香港開業一年後停運　消息：將整合至淘寶跨境　研推本地包郵

繼上周HKTVmall有份支持、由與I.T營運的網購平台EESE公布暫停營運後，再有本地電商平台宣布即將停業。消息指，天貓香港基於業務策略調整，將於今年10月底正式關閉入口，意味去年始開業的天貓香港即將停業。



去年5月開始試業的天貓香港，據悉將於今年8月中旬起暫停營運，屆時將停止接受客戶在平台下單，而售後服務將於稍後時候才中止，讓客戶可如常完成交易、或退貨等。消息指，隨著天貓香港停運，淘寶將整合資源集中於淘寶香港站跨境業務，繼續服務香港區客戶。

是次天貓香港終止營運，消息人士稱，並非因為業務表現不佳，相反過去增長不俗，不論是用戶量及客單價都有不錯的表現，但考慮到物流的痛點，公司決定整合資源投放在淘寶香港跨境站，未來更便利消費者。

天貓香港的主要銷售產品為新鮮食品和美妝產品，該消息人士稱，淘寶香港跨境站一向提供更多元、豐富的美妝產品予消費者，故客戶可繼續在淘寶搜購相關貨物，這方面沒有什麼影響。至於新鮮食品方面，跨境站則未能完全取替天貓香港，例如無法供應牛扒等食材，只能夠以天貓超市提供非新鮮食品的商品。

天貓香港宣布將於今年10月底正式關閉入口，意味該業務將停止運作。（淘寶App截圖）

截至去年「雙十一」期間，天貓香港擁5,000品牌進駐，據該消息人士透露，天貓香港將會向商家退回保證金及年費。另外，由於天貓香港於8月中下旬「截單」，相信消費者及商家可享受新一輪消費券派發，並有足夠時間讓商戶與消費者保持溝通。

計劃允指定商品本地包郵

該名消息人士稱，現時淘寶跨境站正測試免費上門退貨，並開始開展與第三方合作提供上門安裝大型家居家俱的一條龍服務。而公司未來發展方向將包括指定商品本地包郵、快捷直運，以及精簡物流報價系統，讓消費者在選購大型商品時，可減輕物流費用。

天貓香港回應指，基於業務策略調整，天貓香港將於今年10月31日零時零分正式關閉入口，而消費者的最後下單時間為8月21日，商家最後發貨日期為8月26日。未來，公司將聚焦以淘寶服務香港消費者，致力提升物流、客服及消費者營運等能力，加強消費者購物體驗，消費者可以繼續在淘寶享用購物服務。