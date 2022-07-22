富途報告：港美星個人投資者股票持倉佔比較去年下跌　取態趨保守

富途控股（美：FUTU）發佈《富途2022年 上半年投資報告 ——市場趨勢與個人投資者行為研究》報告，發現在上半年全球金融市場波動加劇的大環境下，個人投資者更加積極調整自身投資策略，降低股票持倉佔比、加大對ETF和REITs基金、債券等低風險產品，種 類的配置，投資組合更多元化，同時整體交易頻率顯著提升。

報告顯示，受全球通脹加劇和市況不確定性因素影響，上半年個人投資者的整體風險偏好下降，香港、美國和新加坡三大市場個人投資者的股票持倉佔比，相比2021年底分別下降4.3、4.4和3個百分點。

然而，基金和債券等風險較低的投資產品。則進一步受到青睞。截至今年6月15日，三大市場投資者的基金持倉佔比分別達8.4%、13.2%和13.6%，相比去年底分別提升1.5、4.4和3.3個百分點。

而三大市場中， 香港投資者的交投最為活躍， 人均每日交易頻率最高達1筆 、美國和新加坡市場的人均每日交易頻率分別為0.43筆和0.35筆，較去年下半年分別提高20.5%、26.5%和52.2%。

從日均交易額而言，三大市場個人投資者交易最多的前五隻個股以美股主導。 今年上半年，特斯拉（TSLA）無論在日均交易額、 日均交易額增長方面都居於各市場首位。在香港市場，騰訊控股（0700）及英偉達（NVDA）的成交額緊隨其後。