歐央行逾十年首次加息　歐元望反彈？　溫灼培看淡料下周再試低位

闊別歐債危機逾十年後，歐洲央行終落實首度加息，將指標利率上調0.5厘，不但加幅超出早前央行指引的0.25厘，而且令到存款利率重上「0」，更是一舉結束長達8年來的負利率年代。超預期加息，一度刺激歐元延續反彈，歐元兌港元一度重上「八算」，歐元兌美元亦回升至1.02樓上。

問及中性利率的水平，歐央行行長拉加德坦言「不知道」。（路透社）

撤利率前瞻指引

今次歐洲加息半厘，超乎市場預期，原因是歐洲央行早前發表的利率前瞻指引，是計劃今個月先加息0.25厘，9月份再加息半厘。不過，今次的加幅，卻比原先預期高出一倍。

而且，在官方聲明中，撤銷一直以來實施的息率前瞻指引，意思是日後加息多少，完全按當時市場的經濟情況而定。

對此，歐央行行長拉加德的解釋是，不提供任何形式的前瞻指引，會讓央行變得靈活很多，「政策路徑的最終目的地是不變的，那就是將利率逐步提高到大致中性的水平，這是我們想要達到的目標」。

然而，當問及中性利率的水平，簡單而言，即是今次央行期望的加息終點，拉加德坦然指出：「我的答案是不知道。我可以觀察到的是，由於人口和生產率的原因，過去幾年中性定義已經發生了變化」

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，從央行的說法，可以反映他們對於量度經濟前景及通脹水平，欠缺信心。（張浩維攝）

歐元「死貓彈」 下周兌再跌穿一算

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時指出，從央行的說法，可以反映，其實他們對於量度經濟前景及通脹水平，欠缺信心，因此未能如往常一樣給予前瞻指引。而令到現時通脹水平難以量度，主要由於目前歐洲經濟面臨的難度，並非單單是本土經濟問題；同時有氣候問題，包括「熱浪」侵襲下，法國、葡萄牙及西班牙等地發生嚴重山火；以及在俄烏局勢之下面對的能源危機。在俄烏局勢之下，令歐洲的能源價格急升，而且俄羅斯有機會會終止對歐洲供應天然氣，大大提高當地能源供應不穩定性。

因此，他認為歐洲央行撤利率前瞻指引，是可以理解的，不過亦透露出央行對於經濟預測欠缺信心。同時他對當地經濟，看法負面，特別是能源危機下，製造業面對的壓力更大。

意大利政局出現領導人更迭，意大利總統馬塔雷拉，已經接納總理德拉吉辭職，宣布解散國會。（AP）

歐元區PMI穿50陷衰退

最新的歐元區PMI初值為49.4，遠低於預期51，製造業PMI為49.6，同樣跌穿榮枯線，市場預期為51。

對於歐元走勢，歐元正經歷近一年的貶值，本月歐元兌美元更跌穿「1:1」的平價水平，創下廿年來最低水平。近日，在歐洲央行加息預期下，歐元逐步回升，最新歐洲一口氣加息半厘，超預期，支持歐元匯率延續近期回升勢頭。

然而，溫灼培認為，要留意緊接於下周加息的美國聯儲局，相信有機會是加息0.75厘。由於美國的加息幅度仍舊是高於歐洲，變相是令到美歐息差料持續擴大，因此相信歐元弱勢暫時難改。技術上料歐元1.03美元上升阻力大，慎防下周再考驗1算水平。

高盛指央行更擔憂意大利政局

面對歐元跌勢，歐央行會否出手?高盛外匯策略師指出，歐洲央行短期內出手干預匯市的可能性非常小。她表示，在將注意力轉移到貨幣政策之前，拉加德等官員有更多緊迫的事情要處理，諸如歐元區通脹持續飆升、能源供應風險以及債券市場的惡化。央行對意大利政局動盪的擔憂，超過對歐元貶值的擔憂。在她看來，歐洲央行此時出手干預匯市的可能性很小。

意大利政局更有機會出現領導人更迭，意大利總統馬塔雷拉，已經接納總理德拉吉辭職，宣布解散國會，並將大選提前9月25日舉行。現時德拉吉將擔任看守總理，分析指，極右保守派聯盟有機會上台執政。