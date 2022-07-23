恒大新任CEO：未發現中飽私囊情況　與多家境外債權人達基本共識

恒大（3333）及恒大物業（6666）日前宣布，夏海鈞及潘大榮因參與恒大物業為第三方公司提供質押擔保，讓第三方公司取得銀行貸款，分別已辭任公司行政總裁及首席財務官。同時，恒大委任執行董事肖恩為新行政總裁。

據《21世紀經濟》報道，恒大集團新任行政總裁、執行董事肖恩在接受訪問時指，恒大將進一步配合獨立調查委員會，儘快完成調查工作，積極探討考慮在依法依規的前提下以適當方式解決佔款問題，並將進一步加大集團內部的風險評估和管理體系的建設。

肖恩強調，中國恒大、恒大物業也將按照香港聯交所的有關規定和要求，繼續做好信息披露工作，配合香港監管機構的詢問和調查。

恒大物業有約134億元存款存在質押並被有關銀行強制執行以來，恒大董事會高度重視。（視覺中國）

肖恩：未發現個人侵佔、中飽私囊情況

肖恩表示，自發現恒大物業有約134億元存款存在質押並被有關銀行強制執行以來，董事會高度重視，第一時間成立獨立調查委員會，並委任專業顧問協助展開調查工作。

肖恩指出，根據獨立調查委員會的初步調查結果，在2020年12月至2021年8月期間，當時集團面臨巨大的流動性壓力，在集團有關高管的授意安排下，恒大物業以存單質押擔保方式，通過第三方，分三次向中國恒大集團提供這筆大額資金。這筆資金被用於集團的運營和償還集團境內外債務，暫時沒有發現個人侵佔資金、中飽私囊等情況。

肖恩還稱，中國恒大、恒大物業董事會根據調查結果，已經作出慎重決定，要求涉及此事的董事、高管辭任相關職務，並根據工作需要，作出了新的人事安排。

對於集團業務的最新情況，肖恩交代說，恒大正不遺餘力保障復工復產，切實維護購房者和債權人的合法權益。至今，全國保交樓復工率達到96%，施工人數達標率86%；自去年7月份以來，累計完成保交樓任務27.9萬套。惟個別項目復工復產遇到一定困難，但恒大已基本確定這些項目的復工復產方案，正積極與各有關方面特別是業主們進行有效的溝通。

至於新能源汽車方面，恒馳5車型自7月6日正式預售以來，市場反應積極，已累計收到預售訂單超過3.7萬台。恒大正努力組織整合各類資源，加快加強生產製造，全力保障量產銷售。

恒馳5車型自7月6日正式預售以來，已累計收到預售訂單超過3.7萬台。（資料圖片）

與多家重要境外債權人交流 多方面達成共識

境內外債務重組方面，恒大與境內外債權人及其顧問保持高效、積極的溝通，遵循國內外市場規則，穩妥推進債務風險的化解。近期，恒大與多家重要境外債權人進行了有效的交流，在諸多方面特別是債務重組原則、方案框架等達成了基本共識。此外，恒大也正就恆大物業的可持續經營與下一步發展，多方接洽潛在合作夥伴，探討多種合作模式和方式，不斷優化經營品質，持續為業主提供高水平的物業服務。

肖恩直言，目前由於內外部多種因素疊加，恒大的經營仍面臨相當大的困難和挑戰，但恒大會堅決擔起自救化險和持續經營的主體責任，在各方的充分理解和大力支持下馬力全開，穩妥有序地推進風險化解。