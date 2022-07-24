陳茂波：本港隨美國進入加息周期　市民置業或投資須審慎

財政司司長陳茂波今日（24日）在網誌表示，下半年本港經濟復蘇的步伐和力度仍存在相當挑戰。其中一個主要負面因素是預期美國聯儲局以至多家主要央行將大幅加息，憂慮其對全球經濟和資金流造成的影響。美國進一步加息亦無可避免會影響到香港市場的資金流和資產價格變化。

陳茂波舉例稱，最顯而易見的是在聯繫匯率機制下，美息上升、港息仍相對低而所觸發的套息活動，再加上近月本地市場對港元需求偏弱，港匯自5月以來多次觸發弱方兌換保證，金管局按機制買入港元賣出美元。隨著弱方兌換保證被觸發，資金流出港元體系，這就是所謂「資金外流」。單看字面，資金外流也許是對一個市場沒信心的現象，但由於市場一般只會選擇就匯率相對穩定的貨幣進行套息活動，以賺取息差，因此換個角度說，有關活動也可被視為是對聯繫匯率機制有信心的表現。

陳茂波認為，資金進出港元體系而引致銀行總結餘增加或減少，是聯匯制度設計下的必然調整過程。（梁鵬威攝）

陳茂波續稱，資金進出港元體系而引致銀行總結餘增加或減少，是聯匯制度設計下的必然調整過程。美國今年來連番加息，再次出現資金持有人「沽港元、買美元」以賺取持有美元的較高息回報。截至7月22日，金管局共承接了逾1,700億港元沽盤、釋出等值美元，銀行體系結餘相應下降至約1,650億港元。

陳茂波指，根據聯匯制度有關操作，隨著弱方兌換保證被觸發，資金流出港元體系，利率自動調節機制會發揮作用，港元拆息會逐步上升，抵銷套息交易的誘因，減低資金從港元市場流出，最終令港元穩定於7.75至7.85的區間內，所謂的「資金外流」情況便會緩和。

供樓人士按揭還款負擔難免增加

陳茂波又指，息率是「貨幣發行局制度」下最有力的市場調節力量；高透明度、穩定及前後一致地貫切執行機制的設計，成為了港元及聯匯制度的最有力維護。本港公共財政穩健強韌、金融風險監測機制適切有力，並多年來在金融及銀行體系建立了強大的緩衝和抗震能力，香港外匯儲備規模龐大（高達4,400多億美元），相當於港元貨幣基礎約1.7倍，金融和銀行體系流動性充裕，銀行經營穩健、資產質素優良，這些都是維護聯繫匯率制度的堅實底氣所在。

樓市方面，陳茂波認為，過去幾個月本港樓價雖有輕微回調，但仍大致保持平穩。雖然本港私人住宅物業過半數已沒有按揭貸款，但當香港隨美國進入加息周期，供樓人士的按揭還款負擔難免增加，市民在置業或作其他投資決定時，還是以審慎策略為上。

本周公布最新出口數字並不樂觀

此外，對於本港就業市場近期稍有改善，4至6月份失業率為4.7%，比2至4月份的今年高位低了0.7個百分點。整體通脹情況仍大致溫和。不過，環球以至內地經濟疲弱，本周將公布的本港最新出口數字並不樂觀。整體經濟而言，年初受疫情影響，第一季經濟按年負增長4%。下月初發表的第二季本地生產總值預估數字，即使可望稍有改善，但情況亦難言理想。