李嘉誠基金會捐贈新帆船　助殘疾人士寓治療於航海體驗｜溫多娜

李嘉誠基金會貢獻慈善公益，向來點子甚多，但誰想像得到捐贈帆船可幫助殘疾人士？

溫多娜知悉，香港航能 (Sailability HK) 旗下香港船隊的新旗艦「無限號」日前抵港，昨日完成首航，全新帆船將用於殘疾人士進行具治療意義的航海訓練活動。

「無限號」帆船由李嘉誠基金會捐贈，並獲Solarista Club會員承諾資助日常運作開支。這是一艘意大利造，40尺長的 Solaris 性能帆船，設有3個客艙及6個臥鋪，可容納12位乘客，船內裝置多種佈局及若干駕駛操控改動，讓不同能力的船員均能有效操作。

殘疾人士日常出行可能都不方便，遑論「下海」？但溫多娜認為，殘疾不能成為人接觸新事物的障礙，所以香港航能會利用「無限號」作為治療平台，為殘疾人士提供海上帆船駕駛訓練，讓他們不但能體驗航海樂趣，並可與陽光、風、雨及海洋等大自然元素連繫，令生活增添色彩。香港航能主席 Barry Hill同溫多娜講，透過這艘具治療意義的訓練船隻，讓船員在克服生活上種種挑戰之餘，得以涉足海洋，探索嶄新的航海領域。

講起香港航能，香港人或許不熟識，其於2009年由 Mike Rawbone 及 Kay Rawbone 共同創立，是香港唯一一家爲殘疾及面對其他生活挑戰人士提供航海體驗的機構。由創辦人捐贈的兩艘小船開始，香港航能時至今天擁有四個組別 (包括救生艇)共 37 艘船。香港航能由2009年至2021年年底，個人航海次數達14,316，當中12,135次的船員為殘疾人士，貫徹「讓每個人無障地乘風航行」為宗旨，認真難得！