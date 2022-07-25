洪灝料內房朝公益民生方向發展　利潤率宛如製造業低

內地樓市引發的債務風險，愈升愈高，內房股普遍受挫。雖然不少股價已低殘，如龍頭碧桂園﹙2007﹚今年累挫55%，往績市盈率僅2.2倍，十分誇張，但專家對後市仍不樂觀。

獨立經濟學家洪灝接受《彭博》訪問時直言，爛尾樓斷供潮會壓抑樓價及銷情，並產生「負財富應」，其漣漪效應將擴散至整個經濟。

洪灝又認為，在內地投資樓市變得不划算，原因是許多人以往認為樓價永升不跌，惟現在已出現範式轉移。

他接受另一本地傳媒訪問時直言，倘「三條紅線」持續，內房將陸續「爆雷」。洪灝又相信，「共同富裕」的國策下，內地政府會着力遏抑樓價再度大升，免得財富分配不均。

談及未來內房行業發展，洪灝估計出現「國進民退」的情況，即國企背景房地產商將接手民營內房商在建項目和土儲，甚至成為後者的控股股東。雖然國企內房不會破產，但整體而言，洪灝認為，內房正朝向公益民生方向發展，利潤率會變成如製造業一樣低，且股價乏力大升。

據《彭博》報道，截至6月底，內地樓價已連挫10個月，居民人均可用收入連縮5個季度，而去年底中國家庭槓桿率升至佔GDP的61.6%，惟仍較美日低。