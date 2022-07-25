本港6月出口按年跌6.4%　貿易逆差685億元

政府統計處今日（25日）公布，上月本港整體出口貨值與上年同月比較下跌6.4%，而進口貨值則上升0.5%。

繼5月份錄得1.4%的按年跌幅後，6月份商品整體出口貨值為3,807億元，按跌6.4%。同時。商品進口貨值方面，繼5月份錄得1.3%的按年升幅後，6月份為4,492億元，按年上升0.5%。6月份錄得有形貿易逆差685億元，相等於商品進口貨值的15.3%。

政府又指出，今年上半年的商品整體出口貨值按年上升0.4%。同時，商品進口貨值上升2.1%。上半年錄得有形貿易逆差2,061億元，相等於商品進口貨值的8.2%。

經季節性調整的數字顯示，今年第二季與對上一季比較，商品整體出口貨值下跌4.2%。同時，商品進口貨值下跌0.6%。

上月輸往內地及歐美出口皆下跌

政府發言人表示，隨着環球經濟情況轉差，6月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地的出口繼續下跌，輸往美國及歐盟的出口由升轉跌。與此同時，輸往許多其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的增長。

展望未來，環球經濟前景惡化會對香港的出口帶來更大壓力。許多主要央行繼續加息以壓抑通脹，環球金融狀況料會進一步收緊，將令環球經濟動能減弱。烏克蘭局勢持續緊張和全球疫情演變也帶來挑戰。政府會密切留意情況。