恒大物業百億被質押　分析︰侵害小股東權益　打擊對物管股信心

內房陷入債務危機，不少旗下物管公司亦成為犧牲品，被逼「母債子還」。其中，恒大物業﹙6666）驚爆公司高層將約134億元人民幣存款輾轉「回流」至中國恒大（3333）。儘管相關高官人士已請辭，但分析認為，事件侵害了小股東權益，且欠缺後續解決方案，證監會及聯交所有權調查。與此同時，受內房問題拖累，加之最新事件，打擊了市場對物管股的信心。



近年，不少房企為求自保，不惜「壯士斷臂」，又或者「賣子求榮」，有價有市的物管股，屢屢成為對象，玩法十分多元化。

「正路」如花樣年（1777）去年出售旗下物管公司彩生活（1778）的核心資產；世茂集團（0813）向旗下物管公司世茂服務（0873）出售資產等；萬科分拆旗下物管子公司萬物雲來港上市。

但也有「爭議」做法。中國恒大於2020年12月至去年9月期間，做了3筆存單質押，分別以作恒大物業的子公司為多家第三方公司存單質押擔保。以及向第三方借款、用於支付款項，恒大物業再為第三方公司提供質押擔保，讓對方向銀行尋求貸款。惟3筆款項因借款方未能還款，現已被銀行接管。另一物管股奧園健康﹙3662﹚亦曾遭母公司中國奧園（3883）的間接全資子公司收取資金3.5億元，最終結清。

恒大物業稱，公司高層將約134億元資金「回流」至中國恒大作營運用途。（視覺中國）

恒大：高層授意安排轉移資金

中國恒大及其子公司恒大物業日前公布，就恒大物業約134億元存款被銀行質押發布初步調查，發現相關資金透過第三方轉移並回流至中國恒大作營運用途，公司要求負責人請辭。

其中，夏海鈞及潘大榮因參與恒大物業為第三方公司提供質押擔保，讓第三方公司取得銀行貸款，分別已辭任公司行政總裁及首席財務官。同時，恒大委任執行董事肖恩為新行政總裁。

肖恩回應稱，根據獨立調查委員會的初步調查結果，在2020年12月至2021年8月期間，集團當時面臨巨大的流動性壓力，在有關高層的授意安排下，恒大物業以存單質押擔保方式，通過第三方向中國恒大提供這筆大額資金。這筆資金被用於集團的運營和償還集團境內外債務，暫時沒有發現個人侵佔資金、中飽私囊等情況。

受內房問題拖累，加之恒大事件，打擊了市場對物管股的信心。（資料圖片）

分析師：侵害小股東權益

恒大集團此舉究竟是否違規？記者就上述事件查詢港交所，惟港交所發言人稱不評論個別公司。一位不願具名的分析師向《香港01》表示，由於恒大沒有作出適當的披露，侵害了恒大物業小股東的權益，證監會及聯交所有權就此事調查。

他續稱，儘管中國恒大已作出公告撇清關係，又要求負責人辭任，但過百億元資金的「轉移」實在令人存疑，「而家唔係話十蚊八蚊，係過百億元資金，究竟董事會主席是否知情？唔係『私了』就得。」

除了恒大物業資金回流至中國恒大，他透露，不止恒大一間上市公司有這種情況，物管公司表面上有充足的現金流，但外界無法得知真實數目，在內房前景不明朗的情況下，投資者不宜沾手物管股，「假如政府唔出手救，民營企業遲早會死，之後就到國企死！」

通海證券投資策略聯席總監阮子曦指，在內房處於極端的情況下，物管股亦跟隨下挫。

專家：打擊市場信心

通海證券投資策略聯席總監阮子曦則認為，因為沒有受害者去控告恒大，對於恒大是否違規無法置評，但值得注意的是恒大欠缺後續解決方案，沒有交代134億元資金何時歸還恒大物業，同時此舉打擊了市場信心，「唔知幾時會再用阿仔既錢，又唔知其他物管公司係咪都係咁？」

阮子曦又指，在內房處於極端的情況下，物管股亦跟隨下挫，估值變得吸引，惟市場仍擔憂物管公司是否穩健，甚至連碧桂園服務（6098）多番澄清兼回購，仍無法挽救股價。

碧桂園服務曾於去年年底承諾，半年內與碧桂園集團不會發生對價超過2億元的重大資產出售或收購交易，也不會在公開市場進行配售新股，又強調其經營獨立，與碧桂園集團無任何股權從屬關係。儘管如此，該股年內已腰斬，股價跌超55%，阮子曦認為，現時投資物管股，只能以博反彈的心態，假如內房出現轉機，物管股股價有望以數倍上升。