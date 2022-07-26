太地﹕「居舍系列」酒店落戶東京澀谷　項目將於2027財年竣工

太古地產（1972），太古酒店「居舍系列」品牌將於中國以外開設首家高尚酒店。酒店將落戶日本東京都澀谷區，預計於2027年財政年度竣工，為公司發展其酒店管理營運模式的重要一步。

該酒店尚待命名，將座落於由知名發展商Tokyu Corporation和Tokyu Department Store (合稱「Tokyu Group」) 跟 L Catterton Real Estate (「LCRE」) 共同發展的高級綜合發展項目內。該綜合發展項目位於Tokyu Department Store旗艦店舊址，

太古與日本市場早有淵源，於150多年前便於日本橫濱開設分公司。太古在日本的貿易業務逐漸擴展至保險、航運和航空等多方面，旗下國泰航空更成為最早飛往大阪、福岡、名古屋的國際航空公司之一。時至今天，國泰航空及太古船務成為太古在日本的主要業務。

太古地產行政總裁兼太古酒店主席彭國邦表示：「過去十四年來，太古酒店創造出一系列風格獨特的酒店項目，在競爭激烈的業界中獨佔鰲頭。我們很高興能夠把『居舍系列』引進日本，同時期待透過與夥伴Tokyu Group和 LCRE緊密合作，為東京的旅客創造出與眾不同的體驗。展望未來，我們對太古的酒店業務發展充滿信心，並會繼續尋找合適機遇，在區內發展『居舍系列』及東隅酒店品牌。」

太古酒店副主席施睿忠表示：「我們非常榮幸能夠見證『居舍系列』發展日趨成熟，令我們得以放眼擴展酒店業務至更多亞太區城市，並且很高興能把我們匠心獨運的設計和以人為本的待客之道帶到東京。我們的夥伴Tokyu Group和 LCRE有著跟我們相同的願景，我們將一同打造嶄新的旅遊體驗，為當地人和訪客提供世界級的款待。」