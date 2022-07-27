阿里有份「水果大王」重慶洪九果品傳明起預路演　籌最多23.5億元

阿里巴巴（9988）有份投資、內地水果銷售商重慶洪九果品昨日（26日）通過港交所（0388）上市聆訊，《路透》旗下IFR引述消息指，重慶洪九果品將於明日（28日）起進行預路演，擬集資約2至3億美元（15.7億至23.5億港元），並於下周建簿招股，集資約2至3億美元（約15.7億至23.55億港元）。中金為獨家保薦人。

重慶洪九果品專注於主要原產於中國、泰國及越南的優質水果的全產業鏈運營，提供核心共49種品類的水果產品組合。據初步招股書顯示，阿里巴巴持有重慶洪九果品8%的股權。

截至今年5月底止五個月，集團於2021年及2022年的收入分別為45.8億元和57.3億元（人民幣‧下同），按年增25%；利潤分別為508.8萬元和7.45億元，按年增145倍。此外，集團需償還的銀行貸款及其他借款總額為15.8億元，將於一年內到期。

該公司集資所得擬用於完善水果供應鏈，包括擴大上游採購網絡及增加滲透率、銷售及分銷網絡、強化物流及倉儲的管理；水果品牌打造及產品推廣；數字化系統升級及全球水果產業互聯網平台開發；償還銀行貸款。