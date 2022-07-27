碧桂園一年賣樓5000億　配股籌不足30億　分析：官方基金難挽狂瀾

內房「爛尾樓」業主「斷供潮」敲響警號，雖然中央政府明確表態，力「保交樓」，地方政府亦出手，先由「重災區」河南省開始，省會鄭州市的國資委成立地產紓困基金；另外，市場傳出國務院將與內銀合作，籌組規模最多3,000億（人民幣‧下同）的基金。然而，「遠水救近火」能否奏效?

內房特別是民企的財政壓力正擴大，藍籌股內房、一年銷售額超越5,000億的行業一哥碧桂園，在股價跌至六年低位的低谷期，突然宣布配股，籌集僅不足30億元。市場關注內房的融資渠道是否成「絕路」，令到內房不得不低位配股。

碧桂園配股，是在內房股經歷本周一及周二連續兩日反彈後宣布。今落實配股，立馬將過去兩日升幅「一鋪清袋」。（巨子截圖 ）

落實配股令碧桂園及旗下物管股碧桂園服務股價急瀉，前者挫逾15%，兼失守配股價；後者尾市愈插愈深，瀉22%收市。

碧桂園一年賣樓5000億 配股籌不足30億

碧桂園多年來是內地物業銷售龍頭，在2017年銷售額登頂以來，穩佔行業銷售榜的一哥位置。即使內地去年樓市已現疲態，不過碧桂園去年權益合約銷售金額超過5,000億元，達到5,580億元，銷售面積6,641萬平方米。今年上半年，累計實現權益合同銷售金額仍然超過1,800億元，達到1,851億元。

雖然在行業困境下碧桂園仍能錄得逾千億元銷售，早前亦成功發行境內債集資，不過集團仍決定在今年股價接近「腰斬」，創下逾六年低位之時，宣布配股計劃。

碧桂園多年來是內地物業銷售龍頭，在2017年銷售額登頂以來，穩佔行業銷售榜的一哥位置。即使內地去年樓市已現疲態，不過碧桂園去年權益合約銷售金額超過5000億元。（網上圖片）

股價反彈兩日後即配股

公司宣布配售8.7億股，佔擴大後已發行股本約3.62%，每股作價3.25元，較周二收市價折讓12.63%。集資約27.3億元，資金擬用於償還離岸債務，及一般營運資金。聯席主席楊惠妍的持股比例，將跌穿60%水平，由61.23%，降至59.02%。

值得注意的是，今次配股，是在內房股經歷本周一及周二連續兩日反彈後宣布的。本周初，市場傳出國務院或會批准設立房地產基金，收購爛尾樓，或向部分選定的房企提供資金解困。資金首期是由建行出資500億元，輔以人行提供300億元再貸款，再從市場募集資金，預計規模最多3,000億元。

政府引導救市的傳聞，刺激內房股股價在周一及周二普遍明顯反彈，當中，碧桂園兩日內股價反彈逾18%。不過，今日集團落實配股，將過去兩日升幅「一鋪清袋」。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指出，公司選擇出售股份去融資，加劇市場對公司短期資金流動性的憂慮。（訪者提供）

林樵基：配股融資金額細 資金流動性惹擔憂

對於今次碧桂園配股，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，投資者反應負面，因為現時內房股價極度低迷，非理想的配股時機。再者，今次配股集資額細，不足30億元，公司選擇出售股份去融資，加劇市場對公司短期資金流動性的憂慮。

他又指，若果公司選擇供股，而不是配股，為公司「泵水」，市場的觀感會較為好，「因為供股的話，大股東仍願意扲荷包出錢，對公司會是一個正面的信心」。

倘若改為供股 「大股東肯扲荷包」 觀感會較好

對於市場傳出內地政府介入拯救爛尾樓問題，國務院或會批准設立房地產基金拯救，林樵基認為，現時市場傳出的規模，是最多3,000億人民幣資金。對比當下規模超過萬億的內房債務問題，其實基金規模很低，是不足以扭轉現況的，最多只能是改善市場氣氛，難有實際作用。

現時看內地政府只會投入相對細額的資金，作為一個起始基金，來引導其他產業入場投資，又形容內地政府的取態今次可謂「好堅決，不希望每次有債務問題，市場都寄望政府出手打救」。（資料圖片）

他認為，對於房地產債務問題，內地政府的表態，反映仍是堅持不直接「扔巨資拯救」，用意在於，向市場傳達出，國家不會為內房債務「填氹」的訊號，不會重演以往積極介入的行為。

因此，現時看內地政府只會投入相對細額的資金，作為一個起始基金，來引導其他產業入場投資，又形容內地政府的取態今次可謂「好堅決，不希望每次有債務問題，市場都寄望政府出手打救」。

另外，政府亦正繼續透過引導國企入場，去收購合併一些有債務問題的房企，手上有價值的資產。本周，中國房地產業協會與浙江房協在杭州，聯合主辦「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」，會議設置了對接專場，紓困項目企業代表與金融機構、有意兼併重組、合作發展解決項目困難的企業，將展開對接交流。

會上除了有來自長三角地區的多間房企，亦包括國企金融機構，如不良資產收購機構信達，另外中金、浙商銀行等金融機構。

引導國企入股需時漫長

林樵基指出，從政府的角度看，內房的債務問題，是企業本身以往高槓桿所引發的，現在出現流動性問題，但同時房企手上持有大量資產，理應出售資產來還債解決問題。他坦言，透過引導國企收購資產是一大方向，不過當中涉及利益價錢的爭辯，需時必然是很長而且緩慢的。

摩通料救市計劃需時經年 難令資本市場反彈

另外，據有份參與上述房地產紓困會議的參會人士表示，監管部門的用意雖好，但實際效果恐怕並不理想。有房企人士指，此前公司已經與政府部門和多家金融機構接洽，尋求紓困的辦法。此次參會的主要目的，在於了解監管部門在企業紓困方面的思路和導向。

投行摩通亦相信，整個救市計劃長達數年，不會為資本市場帶來反彈之勢。據該行估算，要拯救所有問題樓盤，資金規模料達2萬億元，中央基金只有3,000億元規模，初期或只能用於部分接近完工的項目。