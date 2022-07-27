大新與銀通及YOOV合作　拓中小企數碼業務及金融科技

大新銀行、銀通及YOOV就中小企數碼業務及金融科技展開合作，是次合作為銀行及無代碼企業系統方案供應商為中小企客戶提供開放應用程式介面（API）的創新典範。透過此次合作，YOOV企業及工作流程方案與大新銀行的中小企數碼銀行服務，將融合到由銀通營運的開放API平台APIX上，從而提供一站式金融科技方案，讓中小企業及初創公司能夠以更快捷和透明的方式管理其業務、工作流程及財務狀況。

對於中小企和初創公司而言，開設銀行賬戶既困難又費時。這次新合作將大大簡化開戶申請的工作流程。在獲得客戶同意的情況下，大新銀行的數碼平台可利用預先填寫的公司資料為客戶開戶，不僅節省了客戶整理和提交資料的時間和精力，亦讓開戶流程更順暢、更快捷。開戶完成後，客戶還可以在YOOV平台上實時查看其大新銀行賬戶餘額及交易紀錄。

此外，使用YOOV平台上的另類數據亦可加快銀行的中小企審批貸款流程，使客戶能夠更快地獲得資金以支援其業務發展。透過這個一站式解決方案，申請貸款及其審批流程將變得更簡便,讓客戶更輕鬆自如地管理其企業的財務情況。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健先生表示，是次合作將為中小企業和初創企業提供一站式的工作流程和銀行服務支援，使他們能夠快速處理業務需求並捉緊新的市場機會。預計於 2023 年初，將能通過商業數據通來審批中小企業貸款，進一步增強貸款申請及評估服務。