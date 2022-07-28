恒大物業百億資金被質押　境外債權人據報要求解釋原因

恒大物業﹙6666）公司高層將約134億元（人民幣，下同）存款輾轉「回流」至母企中國恒大（3333），《華爾街日報》引述知情人士報道，恒大的一批境外債權人要求此事的額外資訊，以解釋恒大如何在沒有進行任何披露的情況下質押這些資金。

中國恒大於2020年12月至去年9月期間，做了3筆存單質押，分別以作恒大物業的子公司為多家第三方公司存單質押擔保。以及向第三方借款、用於支付款項，恒大物業再為第三方公司提供質押擔保，讓對方向銀行尋求貸款。惟3筆款項因借款方未能還款，現已被銀行接管。

其中，夏海鈞及潘大榮因參與恒大物業為第三方公司提供質押擔保，讓第三方公司取得銀行貸款，分別已辭任公司行政總裁及首席財務官。同時，恒大委任執行董事肖恩為新行政總裁。

知情人士指，債權人認為恒大未充分解釋這些資金是如何在沒有進行任何披露的情況下被質押給銀行的，此外除了恒大公開表示資金被扣押外，他們尚未收到任何解釋。

報道指，恒大最大一批境外債權人致信該公司，要求提供更多資訊，說明哪些高層對質押負有直接責任，以及該公司具體計劃如何補償他們損失的資金，這些境外債權人持有由該子公司資產支持的擔保債務。