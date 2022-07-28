恒隆地產半年少賺13%　中期息維持18仙

恒隆地產（0101）公布中期業績，截至6月底，中期股東應佔溢利為19.48億元，按年下跌12.8%；每股盈利0.43元，中期息維持0.18元。

若果撇除物業重估虧損，股東應佔基本純利增長22.17億元，按年增長0.77%。期內收入為53.02億元，按年升6.57%；營業溢利微升2%至37.08億元；物業銷售收入為3.16億元，去年同期則沒有相關收入。

另外，上半年物業租賃收入49.86億元，按年升0.22%。其中，內地物業租賃收入增長2%，至33.67億元；本港市場則跌近4%，至16.19億元。

公司表示，疫情持續拖累本港租賃表現，客流量減少令上半年的零售表現受挫，公司持續與租戶密切溝通，並採取各種援助措施，包括按個別情況酌情提供租金寬減等，與租戶共渡時艱，但亦指出，租賃收入雖與去年上半年相比減少 4%，但租戶銷售額上升1%。

公司又稱，會繼續把握機會出售非核心投資物業，以回收資金，包括已第三方達成協議，出售香港荔灣花園一個舖位，該筆交易預期於8月完成。

在目前的市場氣氛下，將繼續優化和提升旗下商場的租戶組合，以便與內地通關後進一步提升消費額。此外，繼續物色機會，通過資產優化計劃及資金回收舉措來提高香港物業組合的財務表現。

內地方面，公司預期內地物業組合將繼續成為強勁的增長動力。為持續推動商場的客流量和刺激顧客消費。

另外，恒隆（0010）亦同日公布中期業績，截至今年6月底，半年純利為16億元，按年升7%；每股盈利1.18元，派中期股息每股0.21元。

期內，集團總收入增長6%至56億元，營業溢利微升2%；物業租賃業務收入52.89億元，物業銷售收入3.16億元。