不再擁抱熊市！　恒隆陳啟宗：此熊不同彼熊　今天要小心為上

近年環球經濟轉差，地緣政治局勢不穩，新冠疫情仍繼續困擾內地及香港。不過恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗曾說過要「擁抱熊市」，之後迎來的就是牛市。

他今日出席業績記者會時，被問到今天會否繼續持有該信念。他回應指，自己亦說過「此熊不同彼熊」，「熊有好多種，有啲熊可以買，有啲就要忍手。」他認為現時全世界很混亂，今天要小心為上，如果有非常好的項目就絕對會買，但一般情況下依然要小心行事。目前新冠疫情、中美關係等仍然是未知數，俄烏戰爭亦影響世界資本流向及能源政治，將影響世界，影響中國，亦會影響到香港，因此要小心為上。

他又補充，在撰寫中期業績報告中的致股東函時，「未試過咁難預測未來」。至於內房債危機等問題，他表示，「北京不需要我陳某人幫忙」，不方便評估他們應該怎麼做。

但他直言，內房的問題是過去二、三十年累積下來的，不是一個新問題，而這樣的爆發法確實有點令人擔心，但相信政府會很小心處理，「不至於會成為一個很嚴重的問題，他怎麼做，我相信他們知道點做，不需要我多說。」

另外，行政總裁盧韋柏表示，不評論中國恒大（3333)放售灣仔恒大中心一事，笑言若果有入標大家會知，沒有入標的話就不評論。

恒隆地產（0101）行政總裁盧韋柏稱，上半年是「真實的壓力測試」，生意非常強韌，營業額有增長之餘，股東回報亦有正面增長。（歐嘉樂攝）

上半年屬「真實的壓力測試」

提到上半年本港及內地受疫情影響，本港需要大幅收緊社交措施，內地部份城市亦要封城。他形容，上半年是真實的壓力測試，而生意非常強韌，營業額有增長之餘，股東回報亦有正面增長。

他表示，難以估計未來疫情、以及通關的情況，但認為最差的時間已經過去。以上海為例，6、7月時部分地方解封，人流比疫情前有所下跌，但零售額已恢復至八、九成水平；本港亦有消費券帶動，旗下商場首六個月的銷售情況，比去年仍有增長，認為前景審慎樂觀。

他指出，2019年下半年開始重整旗下商場組合知以本土消費者為主，雖然部份地方始終要靠遊客，但大部分地區已經做得不錯，出租率維持一個不錯的水平，認為今年下半年只要中港兩地防疫措施有所舒緩，或疫情控制得更好，有信心業績可以做得更好。

樓市方面，美國持續加息，市場憂慮本港樓價會繼續下跌。他表示，香港需要何時加息仍然難以預計，但以數據去看，過去10至15年間有五次加息周期，當中三次樓價是向上的，認為樓市除了受利率影響之外，若果市場仍然有需求，買家仍然會入市，只不過會令投資回報有所減低。