馬雲據報擬放棄螞蟻控制權　知情人士︰一直有此想法

據《華爾街日報》引述知情人士指出，馬雲計劃放棄螞蟻集團的控制。

知情人士指出，馬雲多年來一直考慮放棄對螞蟻的控制權。之前並無放棄控制權，是因為不想推遲螞蟻金融的上市計劃。

知情人士指出，馬雲多年來一直考慮放棄對螞蟻的控制權。之前並無放棄控制權，是因為不想推遲螞蟻金融的上市計劃。

據當年螞蟻招股書披露，馬雲持有持有杭州雲鉑34%股權，其本人對杭州雲鉑擁有決議的控制力。杭州雲鉑為杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人及執行事務合伙人。杭州君瀚及杭州君澳合共持有螞蟻50.5177%。

螞蟻原計劃於20年11月掛牌

早年亦有報道馬雲被要求退出持股。去年4月，《路透》曾報道有熟悉內地監管機構想法的消息人士，以及兩名與螞蟻關連人士透露，人民銀行及銀保監的官員在去年1月及3月時，分別約談馬雲及螞蟻集團，商討讓馬雲退出持股的可能性。消息人士又指出，螞蟻正研究讓馬雲出售股權及交出控制權的方案。

螞蟻則發出聲明，否認考慮馬雲退出，並指出從未與任何人作討論。

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻原計劃於2020年11月上市，其後計劃被叫停，面臨長達逾年的監管及整改計劃，包括成立消費金融控股公司，承接貸款規模高達萬億元的小額貸款業務「借唄」和「花唄」。

券商大和資本早前指出，相信螞蟻集團整改已近尾聲，距離完全合規前還剩下最後兩步，分別是消費金融的資本基礎及金融控股公司的牌照。集團近日再次傳出重啟IPO的消息，另一「利好」消息包括6月委任有金融界「鐵娘子」之稱、港交所（0388）主席史美倫為獨立董事。