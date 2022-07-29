金管局：外匯基金上半年投資虧損1442億　歷來最傷　港股蝕85億

金管局公布，外匯基金上半年錄得1,442億港元的投資虧損，創歷年來最大的虧損。

其中，債券投資虧損559億元；香港股票投資虧損85億元；其他股票投資虧損732億元；非港元資產外匯估值下調128億元；至於其他投資則錄62億元收益。

今年外匯基金支付予財政儲備存款，與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為5.6%，上半年相關費用分別為204億元及106億元。截至六月底止，外匯基金總資產為42,105億元，較2021年底減少3,597億元，其累計盈餘為6,079億元。

余偉文：上半年經歷嚴峻挑戰

金管局總裁余偉文表示，金融市場於今年上半年經歷嚴峻的挑戰，包括通脹持續加劇、主要央行收緊貨幣政策、地緣政治衝突以及全球經濟放緩，導致投資環境急劇轉差，環球債券和股票市場罕有地同時大幅下跌，彭博美國國債指數和標準普爾500指數亦分別錄得1973年和1970年以來的最差表現。

他又表示，美元兌主要貨幣大幅攀升，亦為外幣投資帶來匯兌損失。面對前所未見的不利市況，外匯基金的債券、股票和外幣投資在上半年均遭受損失，整體投資於半年間錄得歷來最大的虧損。不過，若以回報率計算，相對外匯基金的資產，虧損約佔3%，低於環球債券（-14%）及股票市場（-21%），反映外匯基金穩健的長期資產配置及因應市場變化作出的防禦性部署，有助穩定中長期回報。

下半年投資環境仍十分困難

展望下半年，投資環境將繼續充滿挑戰，例如通脹持續高企或會使環球央行實施更進取的貨幣緊縮政策、地緣政治風險持續惡化、主要經濟體陷入經濟衰退的風險加劇，都可能會引致資產市場出現較大的波動，故此我們認為下半年的投資環境仍然十分困難。

他表示，無論市況如何動盪，外匯基金仍然會以「保本先行，長期增值」為投資原則，不會因短期收益的波動影響其長線投資方向。金管局會繼續多元化的投資策略，穩定外匯基金的投資回報，以達至長期的投資目標。