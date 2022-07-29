恒基粉嶺新盤「舞動」科技　打破平面廣告局限｜溫多娜

第五波疫情緩和，發展商隨即加快推盤步伐，不少上千伙大型新盤陸續「應市」，大小盤想突圍難免要花一點心思。

溫多娜近日就發現，恒基（0012）十分破格，旗下粉嶺新盤ONE INNOVALE-Archway，除了主打北部都會區概念外，還以創新及科技作為推廣主題。為此，恒基特意運用AR實景擴展科技，打破報紙平面廣告的規限，以突顯項目位處未來創科發展重鎮的地利。

項目有不少有關綠色生活及重塑大自然的生物多樣性的ESG概念，但一份報紙又如何呈現到？關鍵就在一部手機上，透過手機的相機APP，掃瞄報紙上的QR code，便可在手機螢幕上以AR形式見到蝴蝶從項目的主樓飛出來，配以動感音樂，希望令大眾可以體會到項目對社區及保育的重視。

恒基市場推廣友好同溫多娜講，舞動的蝴蝶只是「頭盤」，將有更多的AR技術從報紙廣告到戶外廣告，把項目的特點活現大家眼前，希望以嶄新的方式讓更多人了解到不止於項目的優勢，更可體驗出集團的創意無限。

老牌地產商善用科技已夠難得，仲因應讀者使用手機的習慣，巧妙打破報紙廣告嘅限制，由紙媒走到網媒的溫多娜，都要畀個Like恒基。