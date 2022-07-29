恒大﹕恒大物業及恒大汽車股權等資產　作為境外債務重組保障措施

陷入財務危機並自今年4月1日起停牌的恒大（3333）公布，籌劃中的境外債務重組方案初步原則，會按尊重國際重組原則﹑公平對待所有債權人的現有權利和債權，以及保障措施。

同時指出重組的境外債務範圍，包括由公司發行的美元優先票據，旗下景程及天基提供擔保﹑恒大地產提供維好及股權收購承諾的美元優先票據，以及公司及其境外子公司其他債務，包括由恒大承擔的擔保及回購義務等或有債務，如房車寶相關的股權回購義務等。

恒大指出，上述債權類型存有差異，但鑒於公司債務結構複雜性，希望境外債務重組方案能涵蓋盡可能多的債權人訴求。

公司指出在適用情況下，預料重組方案可能包括一個公平合理的程式來確定債權人的債權金額。

公司表示一直與其財務及法律顧問評估集團的情況，以制定尊重所有利益相關者權利的解決方案，並旨在逐步恢復有序經營，釋放運營和資產價值。

一直與美元優先票據債權人溝通

公司指出，一直與多位持有該公司及景程發行的美元優先票據債權人，及有關顧問進行具建設性溝通，促制定境外債務重組方案。公司亦與債權人及有關顧問密切合作﹑定期溝通，對公司核心業務開展盡職調查工作。由於公司債務的規模及複雜性，及所處的行業現狀，所以盡職調查仍在推進中。

公司表示雖然境外債務重組方案可能需要根據不同的因素，其中包括，不同債務人、債務的結構和優先順序、以及每種債務的預期回收率等因素，來劃分不同的境外債務組別，重組方案設計上將會充分考慮不同組別債權人的合法權益，遵循所有相關法律和國際慣例。

恒大又指出，就有關保障措施方面，會依法酌情安排資產包作為境外債務重組的保障措施。資產包中的資產可能包括但不限於公司直接或間接持有的境外子公司的股權（例如恒大汽車及恒大物業），以及境外債務債權人可依據適用的法律法規追索的資產。為確保公平性，每組債務的資產包的相應構成將基於境外債務的法律結構，即有關資產包的安排將充分考慮公司的資產和負債層級、現金流分析、公司間貸款結構以及各類債權的合同和法律優先順序，以及公司股東的任何支持。