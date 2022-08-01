林家棟：演藝生涯食無定時患癌風險高　購危疾保可減輕負擔

宏利香港邀請到第36屆金像獎影帝兼監製及編劇林家棟，以及第40屆最佳新演員得主王丹妮，成為最新危疾保險產品宣傳片主角。兩位繼電影《梅艷芳》後再度合作，在片中飾演合作無間的夫婦，對付隨時「搵上門」的危疾，展示只要做足準備，仍可以「見招拆招，化危為機」。

現實生活中林家棟都有幫自己買危疾保，並且定期左身體檢查。他表示，特務不會知道什麼時候有危機，現實生活也是一樣，需要有相關保障，準備好了就算患病也能夠提升康復機會。

宏利最近調查發現，在香港癌症（72%）依然是最關注的健康問題。林家棟分享到，為保持身體健康，以前可能是靠做運動，後來是定期做身體檢查。進入演藝行業後每天遇到不同的人和事，疾病很多時候說來就來，不少人患的是癌症。癌症治療時間較長，費用也較高。而買保險不單是保障自己，也可以同時照顧家人和朋友的心理及經濟負擔，起碼大家不用因此而過於慌張。

圖左為林家棟，圖右為王丹妮。（陳葦慈攝）

他表示，從事演藝行業眾所周知會經常食無定時及睡眠不足，又會不時在不用替身的情況下冒險工作，隨時可能會患危疾及意外。但隨著醫療進步，以往難醫的疾病現在能夠得到醫治，但相關療程會持續較長時間，帶來經濟上的壓力，故此一定要購買保險才會比較安心。

至於王丹妮就還沒有購買相關保險，但透過該次拍宣傳片，意識到此需要。她表示，生老病死是演藝生涯中曾接觸到的題材，若果不幸患上癌症，仍需要有正能量去面對，並且勇敢接受治療，不同的人都有機會患上癌症，購買保險是較好的保障方法。

她又分享到，該次拍宣傳片是她第一次扮演特務，也是第一次嘗試相關的動作及對白，並且很開心可以和林家棟合作。林家棟則笑言林丹妮長得高，穿著高跟鞋令他感覺「自卑」，需要脫掉高跟鞋遷就他的身高。