調查：76%業主習慣向銀行或經其轉介購買火險　或因此交多保費

不少業主置業後，不清楚可以自行選擇火險公司，導致保費價格差距可達五倍。虛擬保險公司 OneDegree，今年 7月進行有關火險的網上調查，發現逾七成半已購買火險的受訪業主（76%）習慣性向銀行或經其轉介購買火險。

調查成功收取1,539位現有購買火險保單的業主回覆，調查結果顯示當中約半數受訪者表示透過提供按揭貸款的銀行安排或其轉介保險公司投保，原因在於方便（56.8%）或節省時間（46.8%），反映雖然銀行的火險保費有可能高於自行選擇的保險公司，但業主仍然習慣性向銀行投保。

另外，少於一成受訪業主（5.2%）以保費最平的物業重建成本投保，不少人以保費較高的物業市價（39.3%）或按揭貸款額（28%）投保，反映絕大部分業主並不清楚保費，因而產生超額投保的情況。

公司又指，大部份受訪者（56.3%）的按揭餘額低於300 萬元，但當中卻有近半數（48%）每年仍然繳付多於1,000元的保費，即較市場上最低價格（投保額 0.03%）為高，更有5.4%的受訪者表示每年花4,000元以上購買火險。

OneDegree 共同創辨人郭彥麟表示，這次的調查結果反映大部分業主仍然習慣性向銀行或經其轉介購買火險，而且未有充分了解火險保單內容及收費機制，導致他們往往多付了保費。