接納平保代表入董事局？　滙豐祈耀年：須考慮是否涉及利益衝突

滙豐（0005）近月被匿名股東要求分拆亞洲業務獨立上市，單一最大股東平保（02318）被視為主要推手。滙豐行政總裁祈耀年透露，曾與平安代表面過，但不方便透露詳細。至於會否接納平安成為董事會新成員，他就回應稱，在決定是否接納任何新成員前，都會考慮當中是否涉及利益衝突，目前和平安在業務模式及區域性上有所重疊，或涉利益衝突。

祈耀年並強調國際網路對滙豐的重要性，跨國界與地域服務客戶為該行專長，也是提升股東回報最佳途徑。超過4分3的批發客戶收入源自國際網路相關活動，近半批發客戶都經營跨國業務。國際業務並為工商金融業務重要貢獻來源，環球貿易及融資業務和環球資金管理業務的經調整收入增長分別達20%及42%。財富管理及個人銀行業務方面，國際客戶數目按年增5%，其產生的收入平均為一般本地客戶的兩倍，為增長最快及商機最大的客戶群。

祈耀年又預計，環球央行加息會繼續利好收入前景，預計今年全年貸款可達中單位數增長，淨利息收益將至少達310億美元，明年則至少達370億美元。

滙豐普通股權一級資本比率由2021年底的15.8%，下跌至上半年底的13.6%，對於會否影響未來亞洲地區包括香港的業務拓展如併購活動，祈耀年回應稱，該比率下跌和業務拓展沒有衝突，有信心隨著業務增長，該比率會有所恢復，會繼續投資於包括香港等市場，並留意相關併購機會。普通股權一級資本預計在2023年恢復至14%至14.5%的目標範圍。

為內房貸款進行3億美元減值撥備

滙豐上半年就內房相關貸款有3億美元的減值撥備，當中第二季度佔約1.5億美元，祈耀年預計今年下半年就此會有進一步的撥備。 他表示該行內房相關貸款總額約200億美元，有超過120億美元屬離岸，而該離岸帳簿當中有35%處於損失或次級狀態，該行為此進行少於10億美元的撥備。

另外，在將業務重心分配至亞洲及中東地區同時，滙豐正退出西方市場的非策略性業務。祈耀年表示，已協定出售希臘及俄羅斯業務，目前仍待監管機構批准，預計俄羅斯業務會在今年稍後時間完成剝離，而法國市場退出也正在進行中，預計在明年完成。另外，滙豐會繼續留意會否有其他非策略性及低回報業務，需要重整組合或退出。