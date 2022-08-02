中銀香港副總裁龔楊恩慈退休　由陳文接任

年滿60歲的中銀香港副總裁龔楊恩慈，已於日前正式退休，由個人金融及財富管理部總經理陳文接任副總裁一職。中銀香港表示，該行對龔楊恩慈多年來為本行作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，她今後將以本行顧問身份繼續服務香港社會。

有消息稱，中銀香港日前發出內部公告稱，主管個人金融及財富管理的中銀香港副總裁龔楊恩慈於日前起退休。中銀香港接受《香港01》查詢時證實該消息，稱龔楊恩慈自2022年8月1日起退休，陳文將擔任中銀香港副總裁（個人金融及財富管理）。

中銀香港已更新網站上關於高級管理人員資料，陳文已為副總裁，主管個人金融及財富管理部、個人數字金融產品部、個金風險及綜合管理部、私人銀行、中銀信用卡公司和中銀人壽業務。現年54歲的陳文，於1990年7月至2001年9月期間曾就任華僑商業銀行（原香港中銀集團成員行之一）不同業務範疇的崗位。

原香港中銀集團成員行業務重組後，陳文自2001年10月起，歷任中銀香港發展規劃部產品開發處主管、企業銀行及金融機構部副總經理、業務優化中心總經理、機構業務部總經理，以及個人金融及財富管理部總經理，並於2022年8月晉升至現職崗位。他畢業於香港理工大學（前稱香港理工學院）銀行學專業，具學士學位資歷。