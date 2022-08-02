母企由長和系創立　尚乘數科登陸美股半個月累升94倍市值超越滙豐

美股在7月表現跑贏多個市場，其中標普指數升幅達9%，納斯達克指數升幅更逾12%。不過有隻剛於7月中美國市場上市的半新股，卻在短短兩個多星期累升94.12倍，市值達到1,374億美元（約1.08萬億元），市值較滙豐（0005）市值還要高。

尚乘數科（HKD）由尚乘集團分拆，自上月15日掛牌，當時發行價為7.8美元，上市以來股價持續攀升，截至周一（1日）收市價為742美元，累升94.12倍。

母企由長和系創立

據資料顯示，尚乘集團於2003年由長江實業及和記黃埔創立，其後引入蔡志堅等投資者。主營業務包括投資銀行﹑資產管理﹑保險經紀及新經濟投。尚乘國際則是旗下投資銀行，已於紐交所及新加坡交易所掛牌。

尚乘董事局可謂粒粒皆星，其中蔡志堅本人曾在瑞銀擔任投資銀行部董事總經理，以及全球家族辦公室亞太委員會委員，亦曾在花旗擔任投資銀行板塊的中國首席戰略合作官。副主席王銳強為香港稅務學會顧問委員會主席。

尚乘數科於6月23日披露的F-1/A招股文件顯示，未計及超額認購的綠鞋機制，尚乘持有公司88.7%股權及99.4%投票權。於截至2021年4月底止年度，公司股東應佔溢利為1.77億元。