電能實業上半年多賺14%至28.7億元　中期息派78仙

能（0006）公布，截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利為28.7億元，按年增加14%，派中期息78仙。

期內收入5.98億元，按年跌3%。其中期內所佔合營公司及聯營公司其他全面收益見明顯下滑，跌64%至4.5億元。主席霍建寧表示，在通脹壓力和地緣政治緊張的陰霾下，環球經濟仍繼續波動，前景亦難以預測，但旗下海外受規管業務的收入和資產基礎均與通脹掛鈎，因此回報和資產價值均有所提升。

英國業務溢利貢獻14.3億

若國國家及地區劃分，英國業務溢利貢獻14.3億元；澳洲業務貢獻6.7億元；至於投資於港燈溢利貢獻約3億元。

儘管面對疫情下種種限制，港燈第2台新建的380兆瓦燃氣聯合循環發電機組順利投產，實現「由煤轉氣」的重要里程碑，同時第3台新燃氣發電機組的工程亦取得進展，項目將於2023年投產。新的海上液化天然氣接收站建設工程繼續進行，預計在 2023 年上半年投入商業運作。港燈亦已為超過25%客戶完成安裝智能電表及相關基礎設備。

在英國，電能實業推行「氫氣村」試驗計劃，在2025年之前將多達2,000座建築物的供暖燃料，從天然氣轉為百份百氫氣。該計劃可為政府提供使用氫氣作家居供暖的真實數據。

另外，在澳洲，隨着南澳洲省氫氣園區一年來成功運作，該公司已獲准在Murray Valley興建一個更大型氫氣園區及取得相關資金。公司指出氫氣混合天然氣技術，有助實現家居綠色供暖。

霍建寧又指出，在通脹壓力和地緣政治緊張的陰霾下，環球經濟仍繼續波動，前景亦難以預測。在這段充滿挑戰的時期，公司仍然保持高度抗逆力。旗下海外受規管業務的收入和資產基礎均與通脹掛鈎，因此回報和資產價值均有所提升。在此環境下，集團繼續在全球各地物色符合集團所訂標準的投資機遇，並會致力在多元化能源市場上，尋找發展穩定、規管完善的優質項目，作出審慎投資。