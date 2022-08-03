調查：駐香港外派員工薪酬福利升幅亞洲最低　全球排名跌至第8

全球領先人力資源管理顧問機構ECA International發表最新年度「我的外派薪酬市場調查」結果，指出駐港外派員工的整體薪酬組合去年輕微上升3,800美元至283,000 美元，升幅為全亞洲地區中最低，而全球排名下跌3名至第8位。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，駐港外派員工的整體薪酬福利組合在疫情爆發初期錄得下跌後，於2021年略有回升，現金薪酬以美元計算增長4.5%，但仍低於日本和新加坡等其他亞洲經濟體的增長率。此外，與2020年一樣，駐香港外派員工的福利成本持續下跌，尤其是本地住宿成本的下降，抵銷了現金薪酬的增幅對整體成本的影響。

中國大陸緊隨日本和印度之後，其外派員工薪酬福利組合仍然排名亞太區第三。關禮廉表示：「雖然中國大陸的排名保持不變，但以美元計算，其2021年外派員工的現金薪酬較去年增加了11%。這部分是受人民幣相對強勢的影響，但也部分歸因於中國大陸去年繼續實施新冠『清零』政策，企業需要支付更高的薪金以吸引及留住外派員工。」

外派員工的整體薪酬組合，通常涵蓋現金報酬、福利 （包括如住房、國際學校、交通用車等），以及稅務三部分。