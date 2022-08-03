Ken Sir分拆滙控關注組：對管理層回應感失望　堅持分拆訴求

發起「滙豐小股東權益大聯盟」﹑人稱「Ken Sir」的呂宇健成立之「分拆滙控關注組」，繼日前派代表在滙控股東會場外向宣讀訴求，也有在股東會上向管理層提出質詢。

該關注組今日回覆《香港01》查詢時表示，對於管理層回覆感到失望，並重申滙控應停止以亞洲業務利潤補貼歐美市場的行為，並需聆聽小股東意見。該關注組並希望能繼續召集更多股民，希望分拆滙控釋放2,000億元的潛在價值。

另外，宣傳貨車的目的是希望要讓滙控管理層看得見，聽得見股民的聲音，現階段貨車會於每天早上行駛，暫未有停止行駛時間表。

認為分拆有利滙豐派息策略

該關注組並稱，滙控每年將亞洲業務的利潤，搬到去補貼歐美市場，就是在損害股東的利益。要維護股東的利益，就應該即時停止這種補貼。另外，大股東的意見，滙控董事局會關心，但小股東的意見則置若罔聞。

該關注組成員葉子晴日前在滙控股東會場外，朗讀公開信並交給現場滙豐股東，也有向該行管理層提出了質詢。他的問題包括董事局會否進行股東會，讓股東集體決定該行應否將亞洲業務分拆。以及如果有股東發起召開股東會，要求就分拆亞洲業務進行投票，有關決議獲得通過，董事會會否按照股東會決議，將滙控分拆。

而他得到滙控集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）的回覆大意，是董事會會為股東創造最大的利益，而他們已經和一些大股東就分拆一事有了溝通。

分拆滙控關注組表示，希望能繼續召集更多股民，一同向集團發聲，更希望滙控董事局及管理層能從善如流 ，分柝可以釋放2,000億元潛在價值，有利集團市值和派息策略，長遠亦能讓集團避免國際地緣政治風險。