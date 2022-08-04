阿里巴巴委任利蘊蓮及吳港平為獨董　董建華將不再參與董事會遴選

阿里巴巴（9988）宣佈委任希慎興業執行主席利蘊蓮，以及安永會計師事務所中國前主席吳港平為集團董事會獨立董事，8月4日起生效。

女性董事數目增至3名

阿里巴巴稱，有關新委任安排反映集團致力於追求卓越的公司治理及促進董事會更多元化。在此委任後，集團董事會共有12名董事，當中7名為獨立董事，而女性董事數目則增至3名。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，很榮幸，歡迎利蘊蓮和吳港平加入董事會。新獨立董事的任命，是集團持續提升公司治理水平的又一進展。他又稱，利蘊蓮與吳港平均為備受敬重的商業領袖，在包括中國內地和香港的全球市場，都擁有寶貴且深厚的專業知識和經驗。「我相信二位的市場洞見將對集團未來發展大有裨益，尤其對於我們剛剛宣佈在港尋求雙重主要上市的計劃，能夠幫助我們進一步擴大和豐富投資者基礎。」

此外，集團的獨立董事董建華在今年股東大會後任期完結後，將不會再參與董事會遴選。他自2014年9月起擔任集團獨立董事至今。

張勇︰感謝董建華寶貴貢獻

張勇表示︰「我們向董先生為阿里巴巴作出的寶貴貢獻及全力支持致以最衷心的感謝，他在董事會的工作彰顯了服務與承諾的最高標準。」

董建華對上一次公開露面是去年7月，出席慶祝共產黨成立100周年的電影《1921》首映。 他去年9月在瑪麗醫院接受心臟手術，之後缺席去年國慶慶祝活動、12月的立法會選舉、今年3月的全國兩會及7月的回歸大會暨新政府就職典禮。

立法會選舉時，董建華透過發言人表示「現時正在家休養，故未能前往投票」；今年5月的特首選舉中，董建華亦未有現身，當時其公關指他「正在休假，不作回應」。

另外，據悉，由前特首、全國政協副主席董建華牽頭成立的「香港發展中心」，於今年4月低調停運。