港股升幅曾擴大至逾400點　科技上揚　小米彈近3%｜持續更新

美國眾議院議長佩洛西昨日已結束訪台行程，並前往韓國繼續進行其亞洲訪問。美國股市於周三反彈逾400點，不過油價卻受油組決定增產影響而回落。今早亞太區內股市上揚，其中日股更曾收復28000點。由於今日收市後長和系及阿里巴巴（9988）公布業績，業績表現將成為市場人士焦點。



【10:21】恒指曾逾400點

恒指升幅曾擴大至逾400點，曾收復20200點，最新報20155點，升388點，國指報6875點，升138點，科指報4377點，升130點。

創科（0669）升4.5%，報91.05元，友邦（1299）升2.9%，報77.05元。

科技股方面，小米（1810）升2.9%，最新報11.94元。

【09:56】港股升幅擴大至逾300點

港股升幅進一步擴大，最新報20120點，升353點，國指升6862點，升125點，科指最新報4361點，升115點。

阿里系今早表現突出，阿里健康（0241）升6.9%，報4.8元，阿里（9988）升5.1%，報94.95元。

科技股表現理想，京東（9618）升3.7%，報241.8元，美團（3690）升2.7%，報181.9元。

碧桂園服務（6098）彈升3.6%，碧桂園（2007）升2.2%。

【09:26】港股高開244點

恒指最新報20011點，升244點，國指升88點，報6825點，科指升95點，報4341點。

阿里（9988）業績公布前表現突出，高開5.8%，報95.55元。

長和（0001）高開0.2%，報51.05元，長實（1113）高開0.8%，報54.5元。

澳博（0880）宣布供股籌逾30億元，今早低開11.5%，報2.78元。