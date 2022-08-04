滙豐加入搶存款戰　全面上調港元美元定存息　港元1年期加至2.1厘

美聯儲早前加息0.75厘後，市場預期加息步伐將持續。大中小型銀行開始陸續上調定存利率吸納資金，當中滙豐全面上調港元及美元定存利率，1年期港元利率由1.8厘上調至2.1厘，3個月及6個月也分別上調至1厘及1.7厘。

其他三家大行暫時按兵不動，中小行則已陸續上調港元定存利率。繼日前富邦全面上調定存利率後，華僑永亨也將1年期港元定存利率上調至3.18厘，超越富邦的3.1厘，為全港最高。該行並同時將定存388日的利率，由3厘上調至3.28厘。

除了港元，滙豐並將1年期美元定存利率由2厘上調至2.1厘，3個月及6個月也分別由1厘及1.6厘，上調至1.2厘及1.8厘。港元3個月及6個月定存利率，分別由0.8厘及1.4厘，上調至1厘及1.7厘。若以港元1年期定存利率來比較，四大行中目前仍以渣打的2.4厘最高。

華僑永亨等銀行先後調高定存息

華僑永亨則將1年期港元定存利率，由2.9厘上調至3.18厘，並提供定存168日享有2.68厘，以及288日有3.08厘的優惠。

另外，工商亞州也推出貨幣兌換定存優惠，存款期兩星期年利率最高可達6.5厘。虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）再推個人客戶港元定存優惠，年利率最高有2.7厘。