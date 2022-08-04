花旗向機構及企業客戶　推可持續發展掛鈎存款方案

花旗集團宣佈在香港及新加坡，為企業及機構客戶推出最新可持續發展定期存款方案。花旗將根據花旗綠色債券框架、社會融資框架及可負擔房屋社會債券框架所訂立的準則，把可持續發展定期存款所吸納的資金作為融資或再融資，投入合資格的綠色及社會融資項目組合，並提供具競爭力的收益率。

花旗財資及貿易金融部Stephen Randall表示，全新的存款解決方案提供一系列合適的融資選擇和投資服務，支持客戶邁向可持續發展。Sandip Patil則表示，透過新存款方案，將與財資人員密切合作，協助他們履行推動業務可持續發展的重任。此外，也會在更多亞太區市場推出此存款方案。

新存款方案的存款所投入的環保項目涵蓋可再生能源、能源效益、可持續交通、綠色建築，以及水質和水資源保護等領域。社會項目則為低收入群體及新興市場的婦女提供更多可負擔的基建設施，例如食水/衛生設施及數碼網絡等。這些項目亦涵蓋必要的基本服務，例如醫療、教育、可負擔住房、為創業者及佃農提供融資等。在美國，有關存款所融資的可負擔住屋項目包括為中低收入人士提供房屋建設、翻新及保養服務。

花旗集團亦已承諾在2030年之前提供共達1萬美元的可持續融資，以資助及推動廣泛領域的項目，包括可再生能源、可持續交通、醫療保健及可負擔住房等，從而加速邁向可持續的低碳經濟，配合廣大群衆的環境、社會及經濟需要。