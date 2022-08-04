九龍倉置業上半年蝕近14.7億　基礎盈利增3％　派中期息0.7元

九龍倉置業（1997）公布，上半年盈轉虧，蝕14.68億元，去年同期則29.7億元，每股基本虧損為0.48元，派中期息0.7元。

期內，收入跌17%至62.1億元，未經審核基礎盈利增3％至33.73億元。其中，海港城整體收入（包括酒店）增加2%，營業盈利增加7%。

海港城商場收入增1%

當中商場收入增加1%，營業盈利增6%；出租率能維持93%。疫情持續不退加劇了零售市場的競爭，皆因在疫情下旅客蹤影杳然，亦須實施社交距離措施，兩者皆嚴重影響本地消費。寫字樓方面，市場供應增加，競爭依然激烈，對租金構成壓力，不過上半年出租率升至87%，收入及營業盈利皆增加 3%。

時代廣場商場收入下跌22%

時代廣場方面，整體收入下跌 15%，營業盈利下跌3%。公司指，一直積極重組租戶以提升零售和餐飲的質素和種類選擇，從而提升商場的競爭力，上半年租率穩企93%，因市值租金下跌的關係，收入減少22%，營業盈利減少 5%。

至於荷里活廣場的出租率為93%，收入持平，營業盈利增加1%。另外，卡佛大廈和會德豐大廈上半年出租率分別為98%及92%，而零售部分皆全部租出。惟收入和營業盈利皆下跌 6%，原因是參照市場水平對租金作出調整。

資產淨值跌至少於2,000億

公司指，新冠疫情纏擾下，收入和營業盈利仍然處於較低水平，近期下行壓力稍有舒緩，但資產價值持續下降，投資物業的半年度重估，出現逾50億元未變現虧損，將集團由盈利推向虧損，資產淨值下降至少於2,000億元，是自2017年上市以來首次。

其它長期投資方面，現時總值為127億元，包括持有具長線資本增值潛力及合理股息回報的藍籌股組合。投資組合整體表現與大市相符，組合內每項個別投資對集團總資產而言均不屬重大項目。期內對該等投資作價值重估而產生港幣32億元的應佔虧損淨額，並已計入其它全面收益內，而當中盈餘總額港幣1.63億元在除列時被轉撥至盈餘儲備。