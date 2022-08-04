長實中期多賺55%　派息43仙　李澤鉅﹕展現嚴謹財務紀律抵風浪

長實集團（1113）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利為129.36億元，按年增加54.8%；中期息43仙，升5%。

物業銷售方面，上半年公司已確認物業銷售收入（包括攤佔合營企業）為203.97億元，按年增加37.9%，其中香港已確認物業銷售收入為127.48億元，內地及海外分別錄得已確物業銷售收入為74.36億元及2.13億元。收益為80.54億元。

物業租務方面，期內物業租務收入為29.93億元，按年下跌10.7%。

酒店及服務套房業務上半年收入為15.33億元，按年增加22.4%。

英式酒館業務方面，期內收入為105.27億元，按年增加189.6%，錄得溢利收益8.66億元，去年則錄得經營虧損10.72億元。

基建及實用資產業務期內溢利收入為41.48億元，按年增加24.9%。

主席李澤鉅於業績報告內指出，過去數年，全球以務實態度採取防控措施應對大規模疫症，惟疫情走向仍存在變數，環球經濟亦面對多重挑戰。中美貿易關係、地緣局勢持續緊張，引發供應鏈效應，使全球整體通脹壓力急速升溫，多國央行增快加息步伐，料將持續帶來不穩定性。 內地經濟正在恢復，中央落實以穩經濟為前提之政策措施，務求在經濟成果與審慎抗疫舉措考量之間取得平衡，推動經濟平穩健康發展。

香港經濟表現於上半年度受疫情影響回落，在環球經濟惡化情況下，預料本地出口、消費及投資於下半年度將受到衝擊。經濟復甦將取決於疫情緩解與相關防疫措施持續放寬。今年是香港回歸祖國25周年，在國家堅實支持下，肯定本港之國際金融中心，以及航運、貿易中心地位，有利香港繼續發揮其獨特優勢，秉持堅毅不撓精神開展更多機遇，為經濟發展作出貢獻。

他又指出本地樓市受剛性需求支持，惟將繼續由房屋政策及利率走向主導。 縱使經歷近年前所未見的重大挑戰及考驗，多年來憑藉穩健基礎及雄厚財務實力依然穩守市場領先席位，印證公司海內外市場優質資產價值，同時展現嚴謹財務紀律足以抵禦風浪的穩健實力。

公司旗下業務多元、營運地域廣泛，收益來源涵蓋本地及海外，於中期結算日，在扣除借貸後，持有現金淨額約139億元，加上審慎環球投資策略以鞏固經常性收益，具備多項優勢可在多變的大環境下，靈活應對市場，適時把握新機遇，進一步推動集團未來發展。