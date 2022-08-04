李澤鉅：銀行最優惠利率最終上升　籲市民置業需量力而為

美國聯儲局持續加息。長實集團（01113）主席李澤鉅於網上業績會議上表示，本港住宅需求強勁，政府正增加供應，在利率上升的環境下，本港銀行最優惠利率（P）亦最終會跟隨，市民要量力而為。

他又指，一直採取積極主動的投地政策，沒有致在必得，目前資源充裕，可進行地產或非地產相關交易。寫字樓方面，李澤鉅認為租金已變得「友好」，對市場前景審慎樂觀，只要中環寫字樓租金下跌，租客就會回來，又表示，長江中心2期將於明年底落成，今年底開始招租。

物業估值方面，他指集團一直以較保守的方式進行估值，更笑言不時都有人「投訴」估值比其周邊物業低，不過亦因此，現時市場估值下跌時，集團未有向下重估的壓力，「唔洗嘔返出嚟」。

問到加息對集團影響，他指長實已基本上無負債，手持淨現金達139億元，利率上升對集團影響非常小，更有機會出現利息收入。提到長實非地產業務不斷增加，是否已由地產集團轉型，李澤鉅未有正面回應，僅指長實是管理資產公司，地產是重要業務。

至於未來會否再作股份回購時，李澤鉅稱回購是資本管理的策略之一，有助提升股份價值，是否再回購需視乎市場狀況而定。至於股息增長比盈利增長為低，他指，這是中期股息，不反映長期策略，集團目標是創造價值，在基本沒有負債，資產估值未有向下重評的壓力下，正尋找交易，形容現時或許是在正確的時間及位置，以提高股東價值。