上半年基礎淨盈利微升　九置吳天海︰通關是零售業先決條件

九龍倉置業（1997）公布，截至6月底止基礎淨盈利33.73億元，按年升3.09%。派中期息70仙，按年增加4.48%。集團上半年收入62.1億元，按年跌17.03%。

期內，海港城整體收入逆市增加2%，營業盈利增加7%。另一旗艦物業時代廣場在疲弱的市場下，整體收入下跌15%，營業盈利下跌3%。

九龍倉主席兼常務董事吳天海先生指，通關是復甦零售業的先決條件，就算不能全面通關，最好都可以局部性通關，或縮短強制隔離的時間。他認為即使本港通關，也要視乎對接地區是否同樣通關，而且航班班次需時復原，連同機票價格比疫情前貴幾倍以上，使影響遊客來港意慾。

寫字樓方面，上半年的租用率達九成，表現理想。吳天海指，不奢望租金收入在下半年有很大的上升，反而會著重零售業市場，故租金在中期內不會上升。但他指，在未落實通關前，難以準確預測未來零售和租金走勢，集團每年開支預算都有假設通關，但每次都落空，結果都不合預期，故不敢斷言市況已經見底。

該集團的負債淨額達460億元，實際借貸年利率維持於低位1.4%。面對目前加息周期，吳天海承認利率會有上升壓力，但不會升得太高，加上下半年經濟不明朗，相信利率也不會突然攀升。而上半年的現金流也容許公司將借貸的水平慢慢減少，因此不認為下半年有太大的利率壓力。