阿里上季經營利潤按年跌19%　非公認會計準則淨利潤勝預期

阿里（9988）公布截至今年6月底止財政季度業績，經營利潤為249.43億元（人民幣‧下同），按年下跌19%；經調整除稅﹑息及攤銷前溢利（EBITA）按年跌18%至344.19億元。

公司又指出季內歸屬普通股股東淨利潤為227.39億元，按年跌50%；非公認會計準則淨利潤為302.52億元，按年跌30%，勝預期。

期內收入2,055.55億元，按年持平。 經調整EBITDA為411.14億元，按年減少15%。

張勇對公司未來長期增長具信心

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇指出：「過去一個季度，我們積極應對宏觀環境的種種變化，通過持續加強為客戶創造價值的能力，始終聚焦長期戰略。雖然我們的業務在四、五月增速相對放緩，但進入六月已經看到向好跡象。基於我們擁有的高質量消費群體，以及滿足客戶不同需求的多元化業務所呈現出的韌性，我們對未來長期增長充滿信心。」

阿里巴巴集團首席財務官徐宏指出：「儘管新冠肺炎疫情反覆帶來了挑戰，我們的收入同比表現穩健；通過持續改善運營效率，以及更專注優化成本，關鍵戰略業務虧損收窄。我們最近公佈了申請增加香港為另一主要上市地的計劃。通過實現在香港和紐約兩地交易所主要上市，來進一步擴大和豐富我們的投資者基礎。」

阿里指出季內淘寶和天貓的線上實物商品GMV（剔除未支付訂單）同比錄得中單位數下降，主要由於新冠肺炎疫情反覆，以及其導致4月和5月大多時候供應鏈和物流中斷所影響。5月下旬，隨著物流運力正常化，看到GMV正在恢復。

尚有120億美元供回購

雲業務方面，公司指出，在抵消跨分部交易的影響前雲業務分部總收入（包括來自為其他阿里巴巴業務提供服務的收入）為239.38億元。季內在抵消跨分部交易的影響後的總收入約為176.85億元，按年增加10%。

季內公司斥資35億美元回購了3,860萬股ADS，截至今年6月底，回購計劃內尚有120億元額度未使用。

公司又指出，權益法核算的投資損益為34.8億元，去年則錄得收入60.93億元。公司亦表示，季內錄得無形資產攤銷27.51億元，投資減值31.14億元，分別減少10.4%及增加6.84倍。