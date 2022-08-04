李澤鉅：業績反映長和多元化優勢　持大量「寶貝」提供穩定回報

長和（0001）主席李澤鉅於業績報告中指出，隨著各國放寬或全面取消防疫措施，集團業務所在多個市場之經濟活動回升。然而，香港及內地新型冠狀病毒疫情仍然令人擔憂，封城及活動限制影響集團在當地之業務。

內地上半年最多約590家店舖需停業

上半年零售業務收入按年升3%至849.1億元，EBITDA則跌10%至60.3億元，受內地封城、匯兌因素、各市場獲得的政府補貼下降影響，同店銷售按年增長7.4%。

集團於全球28個市場經營16,244家店舖。於2022年上半年內，部門透過採取審慎開設店舖方針，其淨店舖數目減少154家（主要於內地）；內地疫情高峰期時，有約590家店舖暫時停業，佔店舖總數14%，目前有約50家店舖仍停業但顧客流量恢復一直緩慢，擬推出多項措施，為經濟重啟時的全面復蘇作準備。

下調對本年度及下年度之增長預期

他又指，一般而言，全球供應鏈中斷，聯同能源及食品價格上漲，將整體通脹率推至多年高位，尤其歐洲，通脹壓力因烏克蘭爆發之衝突加劇。財政及貨幣政策反應迴異，導致貨幣匯率更添波動。全球股票及債務資本市場亦相當動盪。因應集團經營業務所在若干市場陷入衰退之風險上升，集團持續大幅下調對本年度及下年度之增長預期。

李澤鉅之後出席分析員會議，提到通脹、戰爭以及疫情等影響時，他強調長和業務多元，亦分散於全球，近年的業績表現亦反映優勢，當某區業務出現問題時，另一個地方的增長可抵消影響，集團亦持有大量可提升價值的「寶貝」，可提供穩定回報。他又指雖然市場利息上升，惟長和浮息債務僅佔整體25%。

他又指，內地零售業務處於困難時期不是秘密，但集團有現金流等優勢，消費氣氛正慢慢恢復；另一方面，供應鏈樽頸下半年或有所緩和，對港口吞吐量回復溫和增長有幫助，但運費會受影響。

另外，他表示完成出售英國鐵塔後，將動用部分資金償還債務以及視乎市況回購股份；至於3英國多次傳出與同業合併，霍建寧稱，一直視市場整合為重大機遇，承認有與同業商討，但目前不能透露進度，若有消息會公布。