大酒店半年虧轉盈至賺1.34億元　基本虧損逾2億　不派息

大酒店（0045）公布，截至6月底止，受惠投資物業重估收益達4.26億元，上半年虧轉盈至多賺1.34億元，去年同期則蝕4.52億元，不派息。

期內收入增長三成一，至16.62億元，若扣除投資物業重新估值變動和開業前及項目費用等非營業項目後，集團基本虧損為2.54億元，2021年虧損為3.49億元。

公司指，雖然本港及內地的酒店深受旅遊限制影響，但美國及歐洲業務呈穩健復甦，平均房租創新高。其中，香港半島酒店整體收入按年跌一成，平均房租雖然升一成二，但平均可出租客房收入則跌三成六；半島辦公大樓於2022年上半年的出租率達100%，短期前景穩定；半島商場出租率則達93%。另外，位於紐約半島酒店收入增逾3倍；曼谷的收入增逾2倍。

大酒店亦公布，今年第二季度，香港半島酒店出租率為24%，其他亞洲地區出租率為31%，美國及歐洲出租率為62%。香港半島酒店平均房租為3,013港元，其他亞洲地區平均房租為1,908港元，美國及歐洲平均房租為7,988港元。

香港半島酒店平均可出租客房收入為729港元，其他亞洲地區平均可出租客房收入為589港元，美國及歐洲平均可出租客房收入為4,974港元。