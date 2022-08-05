置富產業信託趙宇︰料零售市場逐漸回穩　加大對沖以緩衝利率波動

置富產業信託（0778）公布截至今年6月底止中期業績，可供分派予基金單位持有人之收入為4.569億元，按年跌6.9%；每基金單位分派23.05仙，派息比率回復至100%，按6月底收市價計，年度化收益率為7.2%。

期內收益為8.675億元，按年下跌4.1%；物業收入淨額為6.34億元，按年下跌5.9%。截至6月底，公司物業組合出租率維持在93.9%水平，續租率達81%，上半年續租率負增長錄得收窄。

本港疫情趨穩定，加上第二輪消費券即將派發，集團執行董事及行政總裁趙宇稱，相信零售市場會逐漸回穩，並已在5月及6月錄得升幅。

就集團未來派息走勢，趙宇指出仍需留意業績、財務報表以及現金流的狀況，並密切留意利率風險。

截至今年6月底，集團資產負債比率維持在22.4%，期內融資成本（不包括衍生金融工具公平值變動）按年增加2.6%至近億元。面對加息周期，趙宇指出，借貸組合中，對沖比率自去年年底起已從51%調整至約70%，以緩衝息口波動的負面影響。

她補充，集團亦取得一筆12億元的5年期可持續發展表現掛鈎貸款和另一筆2億元的非承諾循環貸款，所以相信在下年年底前不會有融資需要。目前，平均債務到期日為約3.4年，不排除會有收購的打算。