許正宇分享灣區金融發展願景　包括金融要與多元共融對接

財經事務及庫務局局長許正宇今日（５日）出席深港澳女董事聯盟「大灣區發展機遇」活動並致辭。他稱，很高興看到粵港澳三地金融業界之間的良性互動和交流。談到大灣區，他稱，自己心目中三個灣區金融發展願景，包括讓「金融與科技對接」、第二是讓「金融與專業對接」，以及第三是讓「金融與多元共融對接」。

就「金融與科技對接」，許正宇稱，要持續貢獻於大灣區高質量發展，推動科技創新是其中一個關鍵所在。而為了令金融和科技與時並進地對接，擴大香港的金融科技生態圈，政府一直致力為金融和科技搭橋鋪路，推出了多項措施推動業界發展，培育金融科技人才，以及加緊與內地就金融科技展開合作。

至於「金融與專業對接」，許正宇指，為鞏固香港作為國際金融中心的地位，政府致力提升金融界的專業水平，建立市場信心。他以優化會計專業規管制度上工作為例，指出政府去年通過相關法案改革會計專業規管制度，在新制度下的會計及財務匯報局將成為全面的獨立規管和監察機構，緊貼國際市場的監管安排，並將繼續以有效規管推動行業發展，這套新制度將會在今年十月一日開始實施。

講到「金融與多元共融對接」，許正宇稱，作為全球領先的國際金融中心和一個多元、包容的社會，香港社會各界亦一直與特區政府攜手合作，一同締造有利環境，確保女性能公平地獲得社會上的資源和各種機會。他舉例指，港交所自２０１９年起已規定所有發行人必須制定董事會多元化政策，上市公司的董事會中有至少一名女性董事的比例增加約百分之五至現時約百分之七十二。最新的上市規則亦定明了今年七月開始申請上市的企業董事會成員不能夠全屬單一性別，須有至少一名其他性別的董事，而現有上市公司則須於２０２４年底前達到這項要求。市場預計這項新規例到２０２４年底，會創造1300個專門由女性出任的董事職位。