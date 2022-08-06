隨尚乘數科驚豔美股步伐　智富融資首掛曾飆58倍　市盈率近9600倍

繼尚乘數科（HKD）後，再有港產企業登陸美股市場後，錄得驚人升幅。周五（5日）於Nasdaq掛牌的港資券商智富融券（MEGL），上市價為4元（美元‧下同），股價一度高見235.95元，即較招股價高出近58倍。按其總發行股本2,000萬股計算，其市值高達47.2億元（約370.52億元）。隨後股價升幅反覆收窄。在首個交易日，該股亦多番觸發熔斷機制，收市報97元，仍較招股價高出23.25倍，市值為19.4億元。

按公司2021年溢利為20.24萬元（約159萬港元），市盈率高達9,584.5倍。

曾擔任多間本港上市公司保薦人

公司發行500萬股，每股定價為4元，集資額約為2,000萬元。據招股文件顯示，主席陳偉豪及行政總裁陳斯漢，分別持有該公司36.76%及26.26%股權，即兩人合共持有公司63.02%。

公司旗下的智富，主要從事提供全面的企業融資服務，透過其專業知識，協助已發展成熟的中小型企業客戶進入國際資本市場，以打造全方位的融資平台。同時提供一條龍的企業融資服務，由上市前融資，上市保薦，上市後的合規顧問及各類交易的財務顧問，有別於其他保薦機構，公司指出更注重提供長期的企業融資服務予客戶。

從智富的公司網頁顯示，由其擔任保薦人的本港上市公司，包括發揚集團（1901）及新昌創展（1781）等。