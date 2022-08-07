陳茂波：第二階段消費券今發放　即日注入130億元消費力

第二階段5,000元電子消費券今天（7日）起分期發放。財政司司長陳茂波今在網誌表示，在外圍經濟前景不明朗、本地經濟承受下行壓力之際，政府今天開始向約636萬名合資格市民分期發放第二階段的消費券，總額逾300億。

而單計今天已合共有近130億元的消費力注入本地零售及餐飲等市場，連同各儲值支付工具營運商、商戶及商場的疊加優惠，以及消費者的加碼消費，將可增強消費券帶來的乘數效應，對急需支撐的本地經濟，提供一定的提振作用。

10.4萬宗申請覆檢成功

陳茂波又指，部分消費券登記人並不符合資格，在剔除重覆申請後，秘書處共收到逾15萬宗覆檢申請，主要來自一些曾以「永久性地離開香港」為由，作出法定聲明以提早提取強積金等的市民，當中約10.4萬宗申請已覆檢成功，有關人士今日可獲發消費券，並已獲發短訊通知。

今天有大約621萬名合資格的市民收到首期2000元的消費券。（陳茂波網誌）

他又指，秘書處正全速處理其餘覆檢個案，包括查核覆檢申請人提交的資料，以及請部分申請人提交進一步資料以作處理。如覆檢成功，最快可於本月16日收到第一期消費券。

陳茂波提到，環球經濟正面對逆風，加息及經濟衰退的陰霾揮之不去，在外圍環境惡化及第五波疫情的衝擊下，本港經濟未能延續去年反彈動力，今年首兩季按年再度收縮，上半年GDP合計實質負增長2.7%。單看第二季，拉動經濟的三頭馬車之中，出口環節受到的壓力最大；而私人消費是相對較穩定的一環，但表現亦比預期遜色，按年無甚變動。

4月份發放的第一階段消費券，剛好處於疫情稍緩之際，支持該月零售銷售總值升11.7%，是2月以來零售銷售唯一錄得升幅的月份，足見疫情受控及消費券對支撐及刺激消費市道所帶來的正面作用。