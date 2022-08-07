內房｜富力地產去年轉蝕165億人幣　核數師指近300億借款已違約

富力地產(2777)公布，2021年度經審核虧損164.69億元(人民幣‧下同)，較2020年度賺90.05億元大為走樣，由盈轉虧主要因為入賬均價售價較低以及存貨估值的一次性撇減，毛利率下跌，以及由於較高的營運開支。集團不宣派末期息。

富力地產去年進行了一次性撇減資產價值約150億元。

核數師香港立信德豪對其2021年度業績給予保留意見，稱於去年底集團的銀行借款、境內債券、優先票據及其他借款總額為1371.71億元，其中700億元將於未來12個月內到期償還，然而集團僅有現金總額211.04億元。

此外，立信德豪又稱，集團無法按預定還款日期償還若干銀行及其他借款70.07億元，且集團無法償還自1月起及直至綜合財務報表獲批准當日止到期的若干銀行及其他借款100.29億元。因此，若干本金總額為298.83億元的銀行及其他借款已違約或交叉違約。此外，因各種原因遭多方起訴。該等情況顯示存在重大不確定性，可能對集團持續經營能力產生重大疑慮。

截至去年底，富力地產及淨負債比率仍高達130%。

談及未來發展，富力地產指出，集團於2022年有超過200個預售項目，預期帶來2200億元的可售資源。憑藉充足的可供開發土地儲備，集團將於未來數年繼續補充可售資源，以維持穩健增長。集團亦透過整售及加快海外開發項目的預售計劃，出售海外非核心資產，旨在運用資金減少負債及補充營運資金。