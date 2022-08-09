官媒﹕網信辦整治虛幣炒作亂象　加強對虛幣非法金融活動打擊力度

據內地《人民網》報道，網信中國微信公眾號消息，國家網信辦集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象，已關閉等1.2萬個違規用戶賬號，清理「投資比特幣輕鬆賺錢」等違規信息5.1萬餘條。

國家網信辦指出，隨著虛擬貨幣的興起，與之相關的投機、炒作、詐騙等活動愈演愈烈，一些網民受投資虛擬貨幣可獲高額回報等虛假宣傳迷惑，盲目參與到相關交易活動中，給自身財產帶來較大損失。今年以來，國家網信辦貫徹落實黨中央決策部署，高度重視網民舉報線索，多舉措、出重拳清理處置一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規信息、賬號和網站。

按照《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》精神，國家網信辦督促指導主要網站平台切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。

此外，指導地方網信部門約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的「鏈節點」、「創投圈」等經營主體500餘家次，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的信息內容。對專門為虛擬貨幣營銷鼓吹、發布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣「挖礦」的「幣頭條」等105家網站平台，國家網信辦會同相關部門依法予以關閉。

國家網信辦表示，下一步將繼續會同相關部門，加強對虛擬貨幣相關非法金融活動的打擊力度，依法保護人民群眾財產安全。提醒廣大網民樹立正確投資理念，增強風險防範意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產受損。