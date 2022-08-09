銀色債券保底息鍊贏恒生　惟熱度料遜上回　進取老友記可吼這三股

政府推出第7批銀色債券，保證息率上調到4厘，為歷來最高，優於盈富基金﹙2800﹚3.3厘股息率，及不少藍籌股，如恒生﹙0011﹚3.97厘、港鐵﹙0066﹚3.06厘股息率。不過，以往為低息環境，銀債由此受到市場熱捧，上一次認購金額及人數均創新高，但目前處於美國加息周期，普遍銀行定存已高達2至3厘，有分析就預計，今次銀債或未如以往受熱捧，每人可分配手數或較上次14手為高。如果「嫌」4厘息不夠吸引，專家另推薦高息股中電信（0728）、中國聯通（0762）及中國移動（0941）。



港府最新宣布發行第七批銀色債券，總值350億元，按情況加碼至450億元，保證回報4厘，8月23日起認購。一如早前安排，認購價為每手1萬元，年期為3年，不設有二手市場。

專家料熱度不如上一批 倡申購20手

為迎合新一批銀色債券，估計不少銀行及證券行會推出優惠。其中，致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，今次也會推出8免優惠，較去年多1免，並擬為合資格新客戶送50元超市禮券，同時加送港股美股即時報價，以及月供基金及港股美股免佣優惠。他預計，受到市場高息定存競爭影響，今年銀債或未如以往受熱捧，每人可分配手數或較上次14手為高，若果有意認購，建議每人認購20手。

東驥基金管理董事總經理龐寶林預計，受到美國加息影響，今次銀債或未如以往受市場熱捧。（余秉峰攝）

美國步入加息周期，上周五公布的非農就業數據大幅佳於市場預期，分析預計將為聯儲局大幅加息提供彈藥。在資金成本上升下，近期本港大中小型銀行紛紛上調定存利息，鎖定存款資金成本，以1年期定存利率來比較，現時提供3厘或以上利息的有華僑永亨及富邦銀行，當中前者更提供存款388日利率高達3.28厘的優惠，而大行也普遍提供2厘以上的利率。

東驥基金管理董事總經理龐寶林也預計，受到美國加息影響，今次銀債或未如以往受市場熱捧，例如早前綠債在首日即跌破發行價。不過，4厘保底息相較目前銀行定存利率仍存在一定吸引力，美國面臨滯脹風險，明年中開始料將減息，今年底也最多將加息至3.25至3.5厘，他個人及家人會作出少額認購，以作分散投資。而相較銀債，高息股特別是內地電訊股股息率更為吸引。

郭思治建議投資者可以考慮高息電訊股。﹙資料圖片﹚

郭思治：推介中資電訊股

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，往年銀債受市場熱捧主要由於低至零息環境，相較現時情況不同。目前本港銀行定存都有2至3厘回報，銀債4厘回報並不特別吸引，而且需要長期持有3年，相較定存缺乏靈活性。而美國加息步伐持續，預計本港銀行定存利率也將跟隨向上，進一步減低銀債吸引力。

他建議投資者可以考慮高息股，如中國電信、中國聯通及中國移動，股息率分別高達6厘至8厘，中長線並具備防守性。

龐寶林也建議，若果投資者具備股票買賣經驗或能承受較高風險，更建議購入高息股如中國聯通及中國移動，當中前者最新已公佈會提升派息。